D'Taliban hunn ordonéiert, datt Fraen am Afghanistan net méi dierfe fir national an international ONGe schaffen.

em Wirtschaftsministère no géif et "seriö Reklamatiounen" iwwert de Fraen hiren "Dress Code" ginn.

An engem Schreiwes un d'ONGen huet et geheescht, den Hijab wier net ëmmer ugedoe ginn an och aner Reegele fir Fraen um Aarbechtsmaart wieren net agehale ginn. Dëst huet ee Spriecher vum afghanesche Wirtschaftsministère der Noriichtenagence Afp confirméiert.

ONGen déi sech der Unuerdnung widdersetzen, sollen domat menacéiert gi sinn, hir Lizenz fir ze schaffen entzunn ze kréien. D'Restriktioun kënnt emol keng Woch nom Uerder vun der Taliban, datt Fraen am Land keng Universitéite méi dierfe besichen.

Nodeems d'Taliban d'lescht Joer nees un d'Muecht komm sinn, hate si an engem éischte Moment nach versprach, méi large ze sinn. Déi rezentst Restriktiounen drécken d'Fraen allerdéngs ëmmer méi aus dem ëffentleche Liewen.