Ënnert dem Silvio Berlusconi war de Jurist zweemol Ausseminister vun Italien an dotëscht EU-Justizkommissär. Lo ass hien am Alter vu 65 Joer gestuerwen.

D'italieenesch Noriichtenagence Ansa huet den Doud vum Franco Frattini matgedeelt. De Politiker, deen ënnert dem Ministerpresident Silvio Berlusconi zweemol Ausseminister war, war iwwerdeems bei senger éischter Amtszäit vun 2002 bis 2004 de jéngsten Ausseminister an der Geschicht vun Italien.

De Franco Frattini ass de 14. Mäerz 1957 zu Roum gebuer an huet Droit studéiert. 1986 gouf hien an de Staatsrot aberuff, éier hie kuerz drop bei de Chamberwalen ouni Succès fir d'Sozialdemokrate kandidéiert huet. De Frattini huet doropshin d'PSI verlooss an ass 1994 der neie Partei Forza Italia bäigetrueden, bei där de Berlusconi Parteipresident war. An deem Joer gouf de Franco Frattini Generalsekretär vum Regierungspalais, éier hien zwee Joer méi spéit Deputéierte ginn ass. 2001 gouf hie Minister fir ëffentlech Déngschter an ee Joer drop Ausseminister.

2004 ass hien als Successeur vum Mario Monit an d'EU-Kommissioun komm, gouf do Vize-President a war Chef vun engem Ressort fir Justiz- an Immigratiounsfroen. Véier Joer drop ass de Frattini nach eng Kéier italieeneschen Ausseminister ginn. Mam Récktrëtt vun der Regierung vum Silvio Berlusconi am November 2011 huet seng zweet Amtszäit am Ausseministère en Enn fonnt.