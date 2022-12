En Dokter hätt festgestallt, datt de Gesondheetszoustand vum Mann net erlabe géif, datt hie weider a Garde à vue gehale ka ginn, deelt de Parquet mat.

Den 69 Joer ale Mann soll, soubal säin Zoustand et erlabe géif, viru Geriicht kommen.

De Mann hat e Freideg an engem kurdeschen Zenter, engem Restaurant a Coiffeurssalon ëm sech geschoss an dräi Mënschen ëmbruecht. Dräi weider Persoune goufen bei der Attack an der franséischer Haaptstad blesséiert. No der Attack koum et souwuel e Freideg wéi och e Samschdeg zu schwéieren Ausernanersetzunge mat Gewalt zu Paräis.