Eng Kalfront huet d'USA weider fest am Grëff. Massiv Schnéistierm an Temperature bis zu Minus 45 Grad suergen a ville Bundesstaate fir Chaos.

Iwwer 1,6 Millioune Stéit waren e Samschdeg op Hellegowend zäitweis ouni Stroum. Ënnert anerem de Bundesstaat New York huet den Noutstand ausgeruff an d'Leit opgeruff, sech net am Fräien opzehalen.

Antëscht huet och de Süden an Oste vun den USA mat äisegen Temperaturen ze kämpfen. Op d'mannst 23 Mënsche si bis ewell ëm d'Liewe komm. Millioune Leit sëtzen op Fluchhäfe fest, well iwwer 6.000 Vollen ausgefall sinn.