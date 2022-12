Chinesesch Quelle schwätze vun Übungen am Mier an och an der Loft.

China huet eegenen Aussoen no e gréissere Manöver ronderëm Taiwan ofgehalen. Dëst wier eng decidéiert Äntwert op d'Eskalatioun a Provokatioun un den USA a vun Taiwan. D'Tensioune waren an de leschte Méint méi grouss ginn, virun allem no der Visitt zu Taipeh vun der Nancy Pelosi, Spriecherin vum US-Representantenhaus.