Virun engem Joer hunn déi deemools 440 000 Awunner vu Mariupol nach Chrëschtdag a Fräiheet gefeiert...

Dëst Joer ass de Beemchen, fir déi Awunner déi nach do sinn, kee Symbol vun der Freed, mee vun der Besatzung.

Mariupol war d'lescht Joer nach d'Kulturhaaptstad vun der Ukrain, dëst Joer gouf den Theater e Luftschutz-Bunker, an deem, ukraineschen Zuelen no, iwwer 300 Zivilisten duerch Bommen ëm d'Liewe komm wieren. Dorënner och Kanner, obwuel a wäisser Schrëft virum Theater dat Wuert "Kanner" stoung.



Aktuell raumen déi pro-russesch Autoritéiten d'Iwwerreschter vum Theater ewech, fir d‘Ukrain sollen esou Beweismëttel fir d'Krichsverbriechen verschwannen. Déi russesch Säit mellt, et wéilt een den Theater nees opriichten.

D'Stëmmung virun de Feierdeeg ass deementspriechend ambivalent. Den orthodoxe Chrëschtdag gëtt de 07. Januar gefeiert, fir d'éischt kënnt Silvester. Hoffnung maache wëllt och den ukrainesche President Zelenski: "Mir wäerten d'Stëmme vun eise Léifsten an eiser Séil héieren, souguer wa keen Internet méi do ass. Souguer wann et ganz däischter gëtt, wäerte mir eis fannen an eis an d'Äerm huelen, a wann et keng Heizung gëtt, wäerte mir eis an den Aarm huelen an eis esou wiermen."

De Krich an der Ukrain war och Thema an der traditioneller Chrëscht-Ried vum Poopst aus dem Péitersdoum: "Mir hoffen, dass Gott eis inspiréiert , fir de Betraffene mat konkrete Gesten ze hëllefen, an dass d'Gedanke vun deenen erliicht ginn, déi d‘Muecht hunn, dëse sënnlose Krich opzehalen."