Den Noriichtesender NBC schwätzt esouguer vun 41 Doudesaffer wéinst den extrem kalen Temperaturen a veschiddenen US-Bundesstaaten.

De lokalen Autoritéite no wier et virun allem op de glate Stroossen zu Verkéiersaccidenter komm, bei deene Leit gestuerwe sinn. Et gëtt och mat weideren Affer gerechent, well de Stuerm nach net eriwwer ass. Nach ëmmer si vill Leit ouni Stroum.

Besonnesch betraff ass d'Gebitt am Nordoste vun den USA. Am Bundesstaat New York huet d'Nationalgarde missen agräifen, nodeems do d'Noutversuergung zesummegebrach ass. Wéinst dem Schnéi, deen zum Deel iwwer 2.40 Meter héich ass, ass et fir déi lokal Rettungsdéngschter awer schwéier, d'Leit a Nout ze erreechen.