E Sonndeg de Mëtteg war d'Ongléck am Schigebitt ronderëm Arlberg passéiert.

De Video vun engem Schifuerer hat dorop higedeit, dass nach méi Leit kéinte verschott gi sinn. E Méindeg de Moien konnte no enger grousser Sichaktioun déi lescht zwee Wantersportler gerett ginn. Der éisträichescher Noriichtenagence no waren 8 Helikopter, 200 Biergretter a speziell ausgebilten Hënn am Asaz.