Nom Ugrëff op e kurdesche Kulturzenter zu Paräis huet de presuméierten Täter en - Zitat - "pathologeschen Haass op Auslänner" als Motiv fir seng Dot uginn.

Dat huet de Parquet matgedeelt. De Mann ass antëscht aus der Psychiatrie nees bei d'Police bruecht ginn. Hie wier als Rassist bekannt gewiescht a wéi et schéngt, hätt den 69-Joer ale Mann nach méi Leit wëllen ëmbréngen.

E Freiden hat hien dräi Leit am kurdeschen Kulturzenter erschoss. Doropshin koum et a Frankräich zu Demonstratiounen an Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten an der Police.