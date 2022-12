D'Tentiounen tëscht Serbien an dem Kosovo huelen zou.

Nodeem am Norde vum Kosovo Schëss an der Géigend vun enger NATO-Patrull gefall sinn, schéckt elo Serbien de Chef vun der Arméi un d'Grenz, dat mat enger "präziser a klorer" Aufgab.

D'Situatioun an der Grenz wier "komplizéiert a komplex" , heescht et aus dem Presidentebüro vum Aleksandar Vucic. Dowéinst wier et wichteg, datt déi serbesch Arméi an der Regioun géif Presenz weisen.

2008 hat de Kosovo, wou haaptsächlech eng albanesch Populatioun lieft, sech vu Serbien onofhängeg erkläert, ma Belgrad akzeptéiert dëst bis haut net a gesäit de Kosovo als eegent Gebitt, wat vu Separatiste gefouert gëtt, un. Béid Länner hu sech viru Jore scho bekricht an obwuel d'EU ëmmer nees probéiert, fir ze vermëttelen, ass de Sträit tëscht béide Parteien net bäigeluecht. Belgrad ënnerstëtzt déi serbesch Minoritéit, eng 50.000 Leit, am Norde vum Kosovo, fir sech vu Pristina ofzesetzen. Am Dezember waren d'Tensiounen un der gemeinsamer Grenz nees méi intensiv ginn, nodeem an der Nuecht op Polizisten a Membere vun der EU-Militärmissioun EUEX mat Blendgranate geschoss gouf.

Am Norde vum Kosovo gouf donieft och op NATO-Truppe geschoss, dobäi wier awer kee blesséiert a just hiert d'Gefier wier beschiedegt ginn. D'KFOR, esou den Numm vun der Missioun, huet bis ewell awer nach keng Indice gemaach, vu wou d'Schëss koumen. Un der Missioun sinn eng 3.760 Zaldote bedeelegt, déi probéieren, de fragille Fridden an der Regioun ze garantéieren.

Viru kuerzem hat déi serbesch Regierungscheffin Ana Brnabic virun enger Eskalatioun un der Grenz mam Kosovo gewarnt: "Mir sinn um Rand vun engem arméierte Konflikt", sot si déi lescht Woch zu Belgrad. Si mécht fir d'Tensiounen d'Regierung zu Pristina verantwortlech.