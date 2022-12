Wéinst dem villen an heftege Reen koum et op de Philippinnen zu schlëmmen Iwwerschwemmungen, déi den Autoritéiten no 11 Mënscheliewe kascht hunn.

Dës Zuel kann awer nach klammen, well aktuell nach ëmmer Mënsche vermësst ginn. Um éischte Chrëschtdag wier d'Waasser op ville Plazen bis op iwwer "Broschthéicht" geklommen, esou e Mataarbechter vum Zivilschutz am Interview mat der AFP. 46.000 Leit hu missten a Sécherheet bruecht ginn.

Kuerz virun de Feierdeeg, déi op de Philippinnen héich gehale ginn, hate sech ronn eng Millioun Leit op de Wee gemaach, fir hir Famillje besichen ze goen. Grad zu deem Ament huet de Stuerm mam ville Reen déi südlech Regioune vum Inselstaat schwéier getraff, esou datt Stied an Autobunnen ënner Waasser stoungen. Am Zentrum vun der Provënzhaaptstad Oroquieta stoung d'Waasser esou héich, datt de Stroum ausgefall ass, och d'Telefone sinn net méi gaangen. Dem Gouverneur vun der Provënz Misamis Occidental Henry Oaminal no wieren et déi schlëmmste Waasserquantitéiten, déi ee jee hat.

Och um Mier war een net sécher, well d'Autoritéiten hu matgedeelt, datt ee Fëscherboot duerch de ville Wand an déi héich Wellen ënnergaange wier, dobäi sinn zwee Membere vum Equipage ëmkomm, sechs konnten der awer gerett ginn. Verdeelt op déi ganz betreffe Regioune wiere méi Leit erdronk, dorënner e klengt Meedchen. Vill Leit konnten awer aus hirer mësslecher Situatioun gerett ginn.

D'Philippinnen gehéieren zu deene Länner, déi am stäerkste vum Klimawandel betraff sinn. Wëssenschaftler no wäerten d'Stierm a staarke Reen ëmmer méi dacks an ëmmer méi hefteg op dat asiatescht Land zoukommen.