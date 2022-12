An de leschten 10 Deeg sinn a Japan op d'mannst 17 Leit ëm d'liewe komm. Donieft goufen Dosende Leit verwonnten an dausende Stéit hate kee Stroum.

Ënner den Doudesaffer ass ee Mann, dee beim Raume vum Schnéi vum Daach gefall ass an eng Fra, déi mat enger Kuelemonoxidvergëftung an engem Auto fonnt gouf.

Virun allem am Westen an an der nërdlecher Regioun Hokkaido koum et vu staarkem Schnéi déi leschten Deeg. A verschiddene Regioune wiere Medien no bis zu engem Meter Schnéi a 24 Stonnen erofkomm.

D'Autoritéiten haten d'Bewunner vun der betraffene Regiounen opgeruff, méiglechst net ze reesen, nodeem vill Leit mat hiren Autoen am Schnéi stieche bliwwe sinn.