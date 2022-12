Dat sot den däitsche Virolog Christian Drosten dem Berliner Tagesspiegel.

Hie geet dovun aus, dass d'Corona-Pandemie an Däitschland iwwerwonnen ass. Dëse Wanter géif et déi éischte endemesch Well ginn.

D'Immunitéit géint Sars-Cov-2 géif esou breet a belaaschtbar ginn, dass de Virus am Summer da kaum nach duerchkomme kéint, esou den Drosten.

Nëmmen eng Mutatioun kéint eppes dorun änneren, mä dovu geet de Chef vun der Virologie an der Charité zu Berlin net aus.