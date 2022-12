Illegal Autoscourssen ass e Phänomen, wat wuel ëmmer méi zouhëlt.

D’Police aus Rheinland-Pfalz huet elo Zuelen publizéiert, dass eleng an den éischte 6 Méint vun dësem Joer 173 Fäll bei eisen Noperen registréiert goufen...

Dat deit weider op eng Tendenz no uewen hin, nodeems 2020 just 270 där Coursen registréiert gi waren, heescht et aus dem Inneministère vu Mainz.

Déi ganz grouss Majoritéit vun de beschëllegte Chauffeuren wiere Männer.

Hei zu Lëtzebuerg war de Problem vun esou Coursen, oder Tuning-Dueller viru Kuerzem Sujet an der Chamber, well et Fäll op Parkingen op der Kockelscheier an zu Féiz gouf. De Problem wier der Lëtzebuerger Police bekannt, gouf gesot, an et géife reegelméisseg Kontrollen gemaach. Dernieft géif gekuckt ginn, fir déi Parkingen a Stroossen esou ze amenagéieren, dass Se net méi attraktiv fir esou Coursse wieren.