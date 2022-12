Deels iwwert 1 Meter Schnéi an Temperaturen vu Minus 40 Grad haten déi lescht Deeg iwwer, virun allem am amerikaneschen Nord-Oste fir Chaos gesuergt.

15.000 Flich goufen annuléiert, an d’National-Gard huet Leit musse retten , déi an hiren Autoen blockéiert an zougeschneit waren.

Zäitweis haten iwwer 1,7 Milliounen Leit kee Stroum.

49 Doudesaffer, dat ass de leschten, mä och weider provisoresche Bilan, nom Passage vum äisege Wanter-Stuerm an den USA. Eleng am Bundesstaat New York wieren 27 Affer registréiert ginn.