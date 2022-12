Concernéiert wieren 800.000 Cliente vu spuenesche Banken, a ronn 300.000 vun der belscher Bank Belfius, schreiwe belsch Medien.

D’Bank selwer huet dat bis ewell net confirméiert – et géif nach Iwwerpréiwunge lafen, mä bis ewell géif näischt op eng intern Fuitte hindeiten.

De spezialiséierten Internetsite DataNews seet awer, et wiere kloer Clientsdate wéi Numm an Telefonsnummer an eben d’Kontosnummeren visibel.

Finanziell Detailer wieren awer net, och nach net, derbäi.