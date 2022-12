Rekord-Temperature gouf et z.B. a Frankräich, Rekord-Reen a Pakistan oder Australien, eng enorm Dréchent an den USA oder China a 5 Meter Neischnéi a Japan.

D'Klimakkris war weltwäit ze spieren. An Europa war et dëst Joer fir e puer Länner dat wäermst Joer, dat jee gemooss gouf. Bis zu 47 Grad gouf et an Europa.

Eleng a Frankräich sinn de leschte Summer iwwer 10.000 Mënschen un de Suitte vun der Hëtzt gestuerwen, sou déi national Gesondheetsautoritéiten.

Pakistan war warscheinlech am schlëmmste betraff. Am Fréijoer gouf et eng Hëtztwell mat bis zu 51 Grad. Dono huet et enorm vill gereent. Een Drëttel vum ganze Land stoung ënner Waasser. 33 Millioune Mënsche waren op der Flucht.