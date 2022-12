D'Mënsche goufen an der Nuecht op en Dënschdeg an internationale Gewässer gerett. Si hätten an der kompletter Däischtert an engem Schlauchboot gesat.

Wéi d'Hëllefsorganisatioun "SOS Méditeranée" géigeniwwer der Noriichtenagence AFP sot, wieren ënnert de Mënschen, déi gerett goufen, 23 Fraen, 30 Mineuren, déi eleng gereest sinn, an 3 Puppelcher gewiescht. Mataarbechter vum Roude Kräiz a vum Rouden Hallefmound hätte sech u Bord vum Schëff ëm d'Mënsche gekëmmert. Wéi et vun der Spriecherin vun "SOS Méditeranée" Meryl Sotty géigeniwwer der AFP heescht, kéint een den Ament nach net soen, wou "d'Ocean Viking" mat de Migranten u Bord uleeën dierft.