En déidlechen Accident gouf et an der Nuecht op en Dënschdeg zu Bremen, wéi e 16 Joer jonke Motocyclist mat sengem Gefier gefall ass.

Aus nach ongekläerter Ursaach krut de jonke Chauffer mam viischte Pneu vu sengem Motorrad d'Kant ze paken, déi d'Strooss vun de Schinne vun der Bunn trennt. Dobäi ass hien op d'Schinne gefall a gouf vun enger Stroossebunn iwwerrannt, déi grad do koum. De Chauffer vun der Bunn huet der Police no nach d'Noutbrems gezunn, den Zuch konnt awer net méi mat Zäit stoe bleiwen.

Nodeem de jonke Mann nach op der Plaz versuergt gouf, gouf hien an d'Spidol bruecht. Do ass hien e puer Stonnen drop un de Suitte vu sengem Accident gestuerwen. D'Ermëttlungen, wéi et zum Accident komme konnt, lafen.