D'Situatioun am Kosovo spëtzt sech weider zou. Zu Mitrovica hu Serben fir d'éischte Kéier a Stroossen, déi net bei d'Grenz féieren, Barrikaden opgeriicht.

Zënter en Dënschdeg de Moien verspäre Camionen, déi mat Steng a Sand beluede sinn, eng Strooss, déi an e Quartier féiert, an deem haaptsächlech ethnesch Bosniake wunnen. Dat mellt de serbeschen Noriichteportal "kossev.info"

Am Kosovo spëtze sech d'Spannungen tëscht den albanesche Kosovaren an de Serben zënter Woche weider zou. De kosovaresche Premierminister Albin Kurti huet "d'KFOR-Truppen" vun der NATO gebieden, d'Stroosseblockaden ewechzehuelen. Serbien hat d'NATO dogéint gebieden, 1.000 Zaldoten an de gréisstendeels vu Serbe bewunnten Norde vum Kosovo schécken ze dierfen. Allerdéngs gëllt et als wéineg warscheinlech, dass d'NATO dëser Demande zoustëmmt.