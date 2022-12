Am November gouf et zu Jerusalem en duebelt Attentat mat zwee Doudesaffer, elo gouf ee Verdächtege festgeholl.

Wéi et an enger offizieller Deklaratioun heescht, wier de presuméierten Auteur vun der genannter Dot e Sympathisant vun der islamistescher Gruppéierung IS. De 26 Joer ale Mann hätt eleng gehandelt. Hie soll responsabel si fir déi zwou Bommenexplosiounen op Busarrêten, déi Enn November zwou Persounen d'Liewe kascht hunn.

D'Gewalt an Israel an an de palestinenseschen Territoiren ass dëst Joer däitlech eropgaangen. Bal 200 Palestinenser a 26 Israelie sinn ëmkomm.