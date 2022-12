Mëtt Dezember waren am däitsche Bundesland Brandenburg Perquisitiounen op den Adresse vun e puer Membere vu "Letzte Generation"gemaach ginn.

Dat well den zoustännege Parquet vun Neuruppin eng Enquête wéinst dem Verdacht vun der Formatioun vun enger krimineller Organisatioun lancéiert hat.

Iwwer d'Feierdeeg hunn elo 1.332 Mënschen eng Plainte géint sech selwer beim Parquet agereecht. Ënnert dem Hashtag "#wirallesinddieletztegeneration" hu si sech ausserdeem op de soziale Medien als Ënnerstëtzer vun der Grupp ze erkenne ginn.

Si géifen dovun ausgoen, dass déi däitsch Verfassung an an dat däitscht Strofgesetz op hirer Säit wieren.