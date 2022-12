An der Nuecht op Stiefesdag war heifir am Saarland e 25 Joer jonke Foussgänger no bei St. Wendel ugestouss an déidlech blesséiert ginn.

Vum schëllege Chauffeur, dee Fahrerflucht gemaach hat, feelt weider all Spuer. Déi däitsch Police huet dofir elo eng speziell Enquêtefrupp zesummegesat, déi nom Täter sicht. Detailer wëll een verständlecherweis net nennen, mä et goufen Deeler vum Auto séchergestallt.