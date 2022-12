D’Mënschen- an d'Fräiheetsrechter géifen den Ament am Afghanistan nees mat Féiss getrëppelt ginn, heescht et vu New York.

De Sécherheetsrot huet d’Taliban an enger gemeinsamer Erklärung opgeruff, Fraen a Meedercher gläichberechtegt um ëffentleche Liewen deelhuelen ze loossen. Anerwäerts kéint et schwéier Suitten hu fir d’Aarbecht vun humanitäre Projeten. D’Taliban haten et ONGen an der Lescht jo verbueden, dass Fraen bei hinnen däerfe matschaffen. D’Caritas International huet doropshin vill vun hire Mataarbechterinnen eben mussen Heem bréngen.