Iwwer d'Chrëschtdeeg sinn op de Philippinnen op d'mannst 25 Leit ëm d'Liewe komm. 26 Persounen, dorënner haaptsächlech Fëscher, ginn nach vermësst.

Eng 390.000 Leit aus 29 Provënze si vum staarke Reen, deen ausserhalb vun der Monsunzäit op de südostasiateschen Inselstaat getraff ass, direkt betraff, am Virfeld goufen awer schonn 81.000 Leit evakuéiert. De Reen hat op Helleg Owend ugefaangen an huet virun allem de Süden an den Oste vum Land getraff, wou Flëss aus hire Better geklomme sinn an d'Äerd op ville Plaze gerutscht ass.