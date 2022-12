Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet "nei Schlëssel-Ziler fir d'Stäerkung vun der eegestänneger Verdeedegungs-Fäegkeet festgeluecht".

Dëst an engem un d'Spëtzt vun der nordkoreanescher Regierungspartei adresséierte Rapport. Dobäi huet hien och ugedeit, 2023 weider Waffen-Tester duerchzeféieren.

Wéi et vun der staatlecher Noriichtenagence KNCA heescht, huet de Rapport déi "erausfuerderend Situatioun, déi op der koreanescher Hallefinsel" entstanen ass, analyséiert a bewäert. De Staatschef Kim Jong Un wier deemno zur Conclusioun komm, datt d'Partei un "d'Ausriichtung vum Kampf géint de Feind" misst festhalen.

Nordkorea huet an deene leschte Méint eng ganz Rei Waffe getest, dorënner och seng modernst Interkontinentalrakéit am November. Wéi et vu Südkorea heescht, soll d'Land iwwerdeems och dës Woch eng Rei Dronen iwwer déi banne-koreanesch Grenz geflunn hunn.