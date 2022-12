Nodeems Serbien seng Arméi an Alarmbereetschaft gesat huet, huet de Kosovo elo de gréisste Grenziwwergang mam Nopeschland zougemaach.

Schonn zanter dem 10. Dezember sinn zwou aner Grenzen zou. Dräi sinn der nach op.

Et ass den héchsten Eskalatiouns-Niveau zanter Joren, mä et ass onwarscheinlech, datt serbesch Truppen iwwer d'Grenz an de Kosovo ginn. Am Land sinn 3.500 Nato-Zaldote stationéiert.

Déi aktuell brenzeleg Situatioun huet mat engem Sträit ëm Autosplacken ugefaangen.

De Kosovo, zanter 2008 onofhängeg vu Serbien, wëll och EU-Bäitrëttskandidat ginn. Serbien ass zanter 10 Joer scho Kandidat.