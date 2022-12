Fir de Psycholog a selwer Iraner kann den aktuelle Regime a sengem Gebuertsland net méi iwwerliewen.

"Déi jonk Leit wëllen net méi am System liewen, well si keng Loft méi kréien". Esou beschreift de Fari Khabirpour déi aktuell Situatioun am Iran. De Psycholog, fréieren Direkter ënnert anerem vum Centre de rétention a vun SOS Kannerduerf, ass gebiertegen Iraner a Member vun der am Iran verfollegter Minoritéit Bahai. Hie lieft zanter e Kand ass zu Lëtzebuerg a suivéiert dat, wat am Iran geschitt, aus der Distanz. Déi aktuell Demonstratioune wieren anescht, wéi dat, wat hien an der Vergaangenheet gesinn hätt.

Fari Khabirpour iwwer Iran / Interview Fanny Kinsch

An de leschte Joren, zum Beispill 2019, hätte sech d'Manifestatioune virun allem géint wirtschaftlech Mëssstänn geriicht. Haut géingen immens vill Jonker op d'Strooss goen, déi de ganze Regime a Fro stellen an dat, obwuel si näischt aneres kennen, sou de Fari Khabirpour.

"Interessant bei der Saach ass, an dat ass och nei, dat ass am Fong geholl déi Generatioun, déi an deem System opgewuess ass. Dat heescht, si sinn do an d'Schoul gaange vun der Islamescher Republik, do si si am Fong geholl indoktrinéiert ginn, awer trotzdeem wende si sech géint dee System, dat ass dat interessant bei der ganzer Geschicht."

Op laang Dauer kéint de Regime vun der Islamescher Republik dat net iwwerstoen.

"Si si souguer bereet, hiert Liewen op d'Spill ze setzen. Léiwer stierwen, wéi weider ënnert esou engem Drock, ënnert esou enger Diktatur ze liewen. Esou eng Diktatur kann net éiweg mat Gewalt a mat Drock e Vollek weider regéieren. Dofir, fir mech ass et ganz kloer, datt absolutt keng Aussiicht besteet, datt dee Regime iwwerhaapt iwwerlieft."

D'Gewalt, mat där de Regime géint d'Demonstrante virgeet, wier immens alarmant, mat iwwer 400 Mënschen, dorënner ganz vill Fraen a Kanner, déi bei Protester duerch d'Repressioun ëm d'Liewe komm sinn, a mëttlerweil och zwou Hiriichtungen.

D'lescht Woch hu 15 Lëtzebuerger Deputéiert symbolesch Parrainage vu politesche Prisonéier iwwerholl, déi zum Doud verurteelt goufen. Esou Ausdréck vu Solidaritéit géingen deene Leit, déi op d'Strooss ginn, hëllefen, seet de Fari Khabirpour.

"Leit, déi am Iran am Fong geholl fir déi Fräiheeten, fir d'Mënscherechter op d'Strooss ginn, déi fille sech dann ënnerstëtzt. Déi Solidaritéit ass eng gutt moralesch Ënnerstëtzung fir déi Leit, déi fille sech net eleng. Am Fong geholl, d'Welt steet hannert eis."

Op de Regime hätt dat awer keen Impakt. Och Sanktioune géingen den Iran net wierklech impressionéieren. Dat eenzegt, dat a sengen Ae géing hëllefen, wier, den Iran komplett z'isoléieren.

"De System muss isoléiert ginn, et kann een net méi mat deene weider verhandelen. [...] An der europäescher Politik gëtt natierlech ëmmer vu Mënscherechter geschwat. Awer prioritär ass Europa méi un ekonomesche Saachen interesséiert, dat heescht ekonomesch Interessen hu Virrang viru Mënscherechter. An dat muss changéieren."

Dat, wat am Iran geschitt, hätt och en Impakt op déi Iraner, déi sech am Moment am Ausland ophalen, seet de Fari Khabirpour. Hie géing dat zum Beispill bei den iranesche Studenten zu Lëtzebuerg gesinn.

"Vill Jonker och baussent dem Iran leiden immens, net nëmmen déi am Iran sinn, awer déi Jonker baussent dem Iran, déi dauernd sou Informatiounen och aus dem Iran kréien, déi leiden immens dorënner. Et si grouss emotional, psychologesch Problemer, déi déi Leit hunn."

Hie géing als Psycholog probéieren, sou wäit e kéint z'intervenéieren an ze hëllefen, sou de Fari Khabirpour.