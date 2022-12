D'Noriichtenagence AFP huet dëser Deeg zesummegedroen, wéi eng Rekorder an de leschten 12 Méint gebrach goufen.

Rekorder an Extremer 2022 / Reportage Claude Zeimetz

2022 war kee Joer wéi en anert. A méi wéi engem Aspekt war et e Joer vun den Extremen.

Nach ni ware sou vill Leit wéinst Krich, Konflikter a Verfolgung op der Flucht wéi dëst Joer. D'UNO-Flüchtlingswierk UNHCR schwätzt vu weltwäit ronn 103 Millioune Mënschen, déi aus hirer Heemecht verdriwwe goufen. An Europa huet de Krich an der Ukrain zu der gréisster Flüchtlingsbeweegung zanter dem Zweete Weltkrich gefouert. Méi wéi 7 Milliounen Ukrainer hunn no der russescher Invasioun de 24. Februar hiert Heemechtsland verlooss, haaptsächlech Fraen a Kanner. Bal 7 Milliounen Ukrainer goufe bannent hirem Land verdriwwen.

Duerch de russeschen Ugrëffskrich gouf eng Rekordpräisdeirecht an der Eurozon ausgeléist, déi am Oktober hire virleefegen Héichpunkt erreecht huet mat 10,6% Joresinflatioun. Präisser vu Gas, Stroum, Pëtrolsproduiten a Liewensmëttel sinn déi lescht Méint iwwer explodéiert, fir sech an de leschte Woche lues awer sécher nees e bësschen ze berouegen. Am Fréijoer war de Gas an Europa nach sou deier wéi nach ni virdrun. D'Inflatioun hei am Land louch déi ganzen Zäit ënnert der Moyenne vun der Eurozon.

Wa mer scho bei den Zuele sinn: Zanter Oktober si mer zu méi wéi 8 Milliarde Mënschen op der Äerd. Zum Verglach: 1950 gouf et grad mol 2,5 Milliarde Leit.

Méi wéi ee Rekord gouf et dëst Joer da bei der Meteo. En Zeechen, datt de Klimawiessel reell an antëscht ganz no ass. Net nëmme Lëtzebuerg, ganz Europa huet dee wäermste Summer vun allen Zäiten erlieft. Zum Beispill goufen an England eng éischte Kéier zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen, méi wéi 40 Grad Celsius gemooss. Nieft den héijen Temperaturen huet den europäesche Kontinent och ënnert der staarker Dréchent gelidden. Plazeweis sinn d'Waasserstänn op en extrem niddregen Niveau gefall, zum Beispill an Italien, wou d'Anzuchsgebitt vum Po quasi ganz verdréchent war. Bëschbränn hunn iwwerdeems an Europa eng Surface vu méi wéi 785.000 Hektar zerstéiert.

Déi eelst Regentin op der Welt, d'Queen Elizabeth II, huet am Februar dëst Joer hire 70. Trounjubiläum gefeiert. Sou laang war nach ni virdrun e Monarch um britteschen Troun. An dee Rekord dierft kaum nach vun engem anere gebrach ginn. No hirem Dout, den 8. September am Alter vu 96 Joer, stoungen eng geschat Véierelsmillioun Mënschen zu London ronderëm d'Auer an der Schlaang an der Hoffnung, virun der Doudelued defiléieren ze kënnen. D'Biller vun der kilometerlaanger "Queue" sinn ëm d'Welt gaangen.

An am Konschtmilieu gouf d'Konschtsammlung vum Microsoft-Matgrënner Paul Allen, mat ënnert anerem Wierker vum Paul Cézanne, Gustav Klimt a Vincent van Gogh, am November fir e Rekordwäert vun ëmgerechent 1,53 Milliarden Euro versteet.