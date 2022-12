Bei engem mäerderesche Feier an engem Casino-Hotel sinn engem leschte Bilan no op d'mannst 11 Mënschen ëm d'Liewe komm an 30 goufe blesséiert.

Wéi d'kambodjanesch Police matdeelt, wier de Brand géint 23.30 Auer thailännesch Zäit um 1. Stack vum Grand Diamond City Hotel-Casino zu Poipet ausgebrach an hat sech séier op dat ganzt Gebai ausgebreet. Op Fotoen a Videoe wieren, wéi d'Noriichtenagence AFP mellt, Gruppen u Mënschen ze gesinn, déi verzweiwelt op Fielse waarden, wärend si vun heftege Flamen ëmgi sinn. CNN mellt esouguer, datt d'thailännesch Secouriste Mënsche gesi hunn, déi aus dem Gebai an den Doud gespronge sinn, fir dem Feier z'entkommen. D'Pompjeeë probéieren nach ëmmer d'Flamen a Grëff ze kréien an de Brand ze läschen. Vum thailänneschen Ausseministère heescht et, datt een enk mat de lokalen Autoritéiten zesumme schafft an déi Blesséiert a Spideeler an der thailännescher Provënz Sa Kaeo bruecht goufen. © AFP/STR © AFP/STR