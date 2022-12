Bréissel a Washington hunn d'Balkan-Länner Serbien a Kosovo an enger gemeinsamer Deklaratioun dozou opgeruff, op Provokatiounen ze verzichten.

Serbien huet mëttlerweil annoncéiert, blockéiert Stroossen am Norde vum Kosovo nees fräi ze raumen. Dat soll en Donneschdeg scho geschéien, wéi de President Vucic verséchert. Ausléiser vun deem Ganze war den 10. Dezember, wéi e fréiere serbesche Polizist festgeholl gouf, well hie kosovaresch Kolleege soll attackéiert hunn. Serbesch Demonstranten, déi zum Deel vun der Regierung zu Belgrad sollen ënnerstëtzt gi sinn, hu gefuerdert, dass en direkt misst fräi kommen an hunn eben déi Blockagen opgeriicht.

E Geriicht zu Pristina huet mëttlerweil den Uerder ginn, dass de Polizist aus dem Prisong soll kommen an an Hausarrest misst goen.

De Kosovo huet als Reaktioun dorop, datt Serbien seng Arméi an Alarmbereetschaft gesat hat, de gréisste Grenziwwergang mam Nopeschland zougemaach. Am Norde vum Kosovo liewe jo ronn 50.000 Serben, déi zanter Jore refuséieren déi kosovaresch Regierung an iwwerhaapt de Kosovo als e Staat un z'erkennen, obwuel 2008 d'Onofhängegkeet proklaméiert gouf. Belgrad erkennt déi bis haut net un.