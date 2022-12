Wéi et aus dem Joresbilan vu "Reporter ohne Grenzen" ervir geet, sinn 2022 méi Journaliste wärend hirer Aarbecht ëmkomm, ewéi déi Jore virdrun.

Bis den 29. Dezember dëst Joer si 55 Journalisten a 4 Medie-Mataarbechter dem Bilan vu "Reporter ouni Grenzen" no ëm d'Liewe komm - déi meescht dovu goufe geziilt wéinst hirer Aarbecht ëmbruecht.

Dat geféierlechste Land fir e Journalist bleift deemno fir dat véiert Joer hannertenee Mexiko, wou d'Drogekarteller keng Recherche iwwert hir Machenschaften zouloossen. Fënnef Krichs-Journaliste sinn dëst Joer iwwerdeems am Ukrain-Krich ëm d'Liewe komm, 49 gëllen der weltwäit als vermësst.

Ausserdeem sëtze méi wéi 500 Reporter den Ament am Prisong. Besonnesch vill dovun a China, dem Myanmar, am Iran an a Belarus.