An der Ukrain gouf et en Donneschdeg de Moie massiv russesch Rakéitenugrëff op eng ganz Rei Stied.

Déi ukrainesch Arméi schwätzt vu méi wéi 120 Rakéiten, déi ofgeschoss gi wieren. Et ass déi gréissten Attack op d'Land zanter Wochen.

D'Russe wéilte wichteg zivil Infrastruktur zerstéieren a "masseweis Zivilisten ëmbréngen", schreift de Beroder vum President Selenskyj op Twitter. Wéi et heescht hätt Moskau d'Ukrain vu verschiddene Säiten, aus Fligeren a vu Schëffer aus, ugegraff. Op ville Plaze war déi ukrainesch Rakéitenofwier am Asaz. Hënt si scho russesch Drone geflunn.

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

Informatioune vum Buergermeeschter Vitali Klitschko no wieren an der Haaptstad Kiew op mannst dräi Mënsche blesséiert ginn. Dorënner e Meedche vu 14 Joer. D'Affer wieren all am Spidol. De Vitali Klitschko huet vu 15 Rakéite geschwat, déi zu Kiew ageschloe sinn. Zwee Haiser wieren zerstéiert ginn an am Zentrum soll och en Auto getraff gi sinn. D'Autoritéite warne viru méigleche Stroumausfäll an hunn d'Awunner opgeruff, sech mat Drénkwaasser anzedecken an hir Handyen opzelueden.

A station in Kyiv subway serving as a bomb shelter during a massive Russian rocket attack on Ukraine this morning. pic.twitter.com/mIXJ4DeIGm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 29, 2022

90 Prozent vun der Stad Lwiw sollen den Ament kee Stroum hunn. Tram a Busser fueren hei net an et géif och Problemer mat der Waasserversuergung, heescht et vun do. D'Awunner goufen opgefuerdert, sech a Schutzraim a Sécherheet ze bréngen. Och d'Stad Charkiw gouf attackéiert. De Buergermeeschter vun do huet en Donneschdeg de Moien "eng Rei Explosiounen" gemellt. Dat selwecht an der Géigend vun Odessa, Potlawa a Mykolajiw.

Den ukraineschen Ausseminister Dmytro Kuebla huet déi rezent Attacken op d'Ukrain en Donneschdeg als "sënnlose Barbarismus" bezeechent.

Senseless barbarism. These are the only words that come to mind seeing Russia launch another missile barrage at peaceful Ukrainian cities ahead of New Year. There can be no ‘neutrality’ in the face of such mass war crimes. Pretending to be ‘neutral’ equals taking Russia’s side. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2022

Iwwerdeems schreift de russesche Verdeedegungsministère houfreg op de soziale Reseauen "d'Kalibr géifen hinnen nimools ausgoen". "Kalibr", dat si Mëttelstreckerakéiten.

Zanter Oktober hunn déi russesch Attacke verstäerkt d'Energie-Infrastruktur an der Ukrain ënner Beschoss geholl. Et goufen ëmmer rëm Problemer mat der Stroum- a Waasserversuergung gemellt, vun deene Milliounen Ukrainer betraff waren an och d'Heizung ass op ville Plazen ausgefall. D'Autoritéite probéieren ëmmer rëm, ënnert anerem mat Noutgeneratricen auszehëllefen.

Déi ukrainesch Regierung huet ze lescht de Westen - ënnert anerem d'USA - ëm weider Loftofwiersystemer gefrot, fir sech besser géint d'Attacken vun de Russen verdeedegen ze kënnen.