Politesche Beobachter no hätt Israel nach ni eng Regierung gehat, déi esou wäit riets steet, wéi déi aktuell Koalitioun ëm de Benjamin Netanjahu.

De Benjamin Netanjahu ass no ronn engem hallwe Joer an der Oppositioun nees israelesche Regierungschef. Dat israelescht Parlament, de Knesset, huet en Donneschdeg mat enger knapper Majoritéit fir d'Koalitioun aus dem Netanjahu senger konservativer Likud-Partei an zwou ultraorthodoxen an 3 ultra-rietse Parteien gestëmmt.

Dem Netanjahu seng Partei Lukid hat schonn e Mëttwoch ugekënnegt, dass een den Ausbau vun den israelesche Siidlungen am Westjordanland weider virubrénge wéilt. Dat obwuel dëst Experten no géint d'Vëlkerrecht verstéisst. Och d'USA, de gréissten Alliéierte vun Israel, hu sech géint des Pläng ausgeschwat.