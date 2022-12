Et goufen en Appell lancéiert, dass d'Decisioun soll réckgängeg gemaach ginn. Vill Hëllefsorganisatiounen hunn hir Aktivitéite scho gestoppt.

D'Ausseminister vun de G7-Länner zesumme mat hiren Homologen aus Australien, Dänemark, Norwegen, der Schwäiz an Holland hunn un d'Taliban appelléiert, hir Decisioun dréngend réckgängeg ze maachen, dass Fraen net méi dierfen an den afghaneschen Hëllefsdéngschter schaffen.

An engem gemeinsame Statement weise si sech déif besuergt iwwert dës geféierlech Decisioun, déi Milliounen Afghanen, déi op humanitär Hëllef ugewise sinn, a Gefor géif bréngen. Op d'mannst sechs Hëllefsorganisatiounen hunn doropshin hir Aktivitéiten am Afghanistan och schonn opgehalen oder hunn dat wëlles. Dat well si op Dausenden afghanesch Mataarbechterinnen ugewisen sinn, fir hir Hëllef z'assuréieren.