Déi nei italienesch Regierung ëm déi riets Ministerpresidentin Giorgia Meloni huet d'Reegelen zur Séinoutrettung fir ONGe méi streng gemaach.

Wéi d'Regierung decidéiert huet, musse Schëffer no enger Séinoutrettung direkt den nächsten Hafen usteieren, amplaz no weidere Flüchtlingsbooter ze sichen. D'ONGe mussen ausserdeem déi gerett Migranten doriwwer informéieren, datt si iwwerall an der Europäescher Unioun no Asyl froe kënnen.

Bei Verstéiss kënnen d'Kapitäne vun de Rettungsschëffer mat Geldstrofe vu bis zu 50.000 Euro sanktionéiert ginn. Verstousse si e puer mol géint dës nei Reegelen, kënnen hir Schëffer confisquéiert ginn.

Déi nei Regierung ënnert dem Giorgia Meloni hëlt, zanter hirer Aféierung an d'Amt, reegelméisseg d'Aktivitéite vun Hëllefsorganisatiounen an d'Viséier. Dëse gëtt virgeheit, mat hirer Aarbecht Mënschenhändler ze ënnerstëtzen.

D'Organisatiounen op der anerer Säit, kritiséieren déi nei Reegelen a geheien der Regierung vir, se géing Mënscheliewen a Gefor bréngen.