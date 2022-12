Bei der Weltmeeschterschaft am Schnellschach an der kasachescher Stad Almaty spillt déi iranesch Groussmeeschterin Sarasadat Khademalsharieh ouni Kappduch.

De President vum iranesche Schach-Verband Hassan Tamini huet matgedeelt, d'Khademalsharieh hätt eegestänneg an op eege Käschten um Turnéier deelgeholl. Hie wier och iwwerrascht doriwwer, datt si kee Kappduch unhat, bis elo hätt si sech nämlech ëmmer un d'Kappduch-Reegele gehalen, sou den Tamini weider.

Fir iranesch Sportlerinnen ass et verbueden, sech ouni Kappduch ze weisen. Dat gëllt souwuel fir Competitiounen am Iran, wéi och am Ausland.

Iranian chess grandmaster Sara Khademalsharieh appeared without the mandatory hijab at a chess event in Kyrgyzstan #MahsaAmini pic.twitter.com/O667Q2KUor — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) December 26, 2022

Wat e Verstouss géint dës Reegel mat sech brénge kann, weist de Fall vun der iranescher Kloter-Sportlerin Elnaz Rekabi, déi bei der Asien-Meeschterschaft am Oktober och ouni Kappduch ugetrueden ass. Nom Tournoi gouf si Medieberichter no ënner Hausarrest gesat an huet géigeniwwer Medie behaapt, si hätt vergiess, d'Kappduch unzedoen. Experte bezeechnen dës Erklärung awer als vun den Autoritéiten erzwongen.

Wéi et vu spuenesche Medien heescht, wäert dat 25 Joer aalt Sarasadat Khademalsharieh no der Weltmeeschterschaft net zeréck an den Iran goen, wuel fir méigleche Sanktiounen duerch den iranesche Regime ze entgoen. D'Schachspillerin wëll sech deemno mat hirem Mann an hirem Kand a Spuenien néierloossen.