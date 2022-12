Am 18 Méint laange Prozess gouf d'Friddensnobelpräis-Laureatin a fënnef weideren Uklopunkte vun engem Geriicht vun der Militärjunta schëlleg gesprach.

Wéi d'Noriichtenagence AFP mat Recours op Justizkreesser matdeelt, gouf d'de facto Regierungscheffin wéinst fënnef weidere Korruptiounsdelikter wéi d'Lounen an d'Maintenance vun engem Helikopter zu weidere siwe Joer Prisong verurteelt. Domat klëmmt d'Prisongsstrof vun der 77 Joer aler Aung San Suu Kyi op ganzer 33 Joer.

Vun der Source vun der AFP heescht et dann, datt de Prozess mam Urteel op en Enn geet an et "keng weider Uklopunkte" géint d'Suu Kyi wäert ginn. Der Friddensnobelpräis-Laureatin géing et awer gutt goen.

Am Februar 2021 hat de Militär am Myanmar déi gewielt Regierung vun der Suu Kyi gestierzt an de Pouvoir vum Land iwwerholl. Zanterhier gouf si an allen Uklopunkten, déi et géint si gouf, schëlleg gesprach. D'Reprochë gi vu Korruptioun iwwer den illegalen Import vu "Walkie-Talkies" bis zu Verstéiss géint d'Gesetz iwwert Amtsgeheimnisser.