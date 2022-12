An de Ruine vum ofgebrannten Hotel a Casino zu Poipet hu Secouriste weider Doudesaffer fonnt.

Honnerte Leit sollen am Grand Diamond City gewiescht sinn, wou d'Feier um Mëttwoch den Owend ausgebrach ass. "D'Zuel vun den Doudesaffer läit elo bei ronn 25", huet et vun den Autoritéite geheescht. An den Trapenhaiser vum Komplex hätt een nach eng Rei Läiche fonnt. En Donneschdeg war nach vun 19 Affer rieds.

Vill Blesséierter sinn a Spideeler an Thailand bruecht ginn. Méi wéi 50 Leit sinn hospitaliséiert, 13 schwiewen a Liewensgefor.

Fir de Flamen ze entkommen, si verschidde Leit aus de Fënstere gesprongen. Op Fotoen a Videoe vum Feier ass ze gesinn, wéi d'Leit an de Fënsteren an um Daach vum Grand Diamond City souzen, fir de Flamen esou laang wéi méiglech ze entgoen.

E Polizist sot der Afp géigeniwwer, et géif een dervun ausgoen, datt nach "vill Läiche banne gefaange sinn". Honnerten Zaldoten a Poliziste siche weiderhin zesumme mat Fräiwëlleger aus den Nopeschland Thailand no Affer. Well d'Gebai statesch net méi an engem gudden Zoustand ass, geet d'Sich allerdéngs just mat grousser Virsiicht weider.