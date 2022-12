Et war ee vun deene schlëmmste Schnéistierm, déi d'USA a laanger Zäit gesinn hunn. De leschten Zuele no koumen op d'mannst 61 Leit ëm d'Liewen.

Eng arktesch Kalfront mat deels bis zu -40 Grad ass kuerz viru Chrëschtdag duerch d'USA gezunn. Am schlëmmsten hat et de Landkreess Erie am Bundesstaat New York am Nordoste vum Land getraff. Vun den insgesamt 61 Stuerm-Affer goufen der 39 an Erie County fonnt, déi meeschten an der Stad Buffalo.

Vun den Doudegen an Erie County wieren der 17 am Fräien opfonnt ginn, 11 an Haiser a véier an Autoen. Eng weider véier Mënsche wiere gestuerwen, wou si de Schnéi opraume wollten, esou d'Autoritéiten. Dräi Mënsche sinn iwwerdeems gestuerwen, well d'Rettungsdéngschter net rechtzäiteg duerch de Schnéi komm sinn.

Och an anere Bundesstaate gouf et eng sëllegen Doudesaffer, wéi zum Beispill an Ohio. Do sinn néng Mënschen am Schnéi an Autosaccidenter ëm d'Liewe komm.