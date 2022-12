Vum 12. op den 13. Dezember huet et zu Kinshasa, der Haaptstad vun der demokratescher Republik Kongo, massiv gereent an et ass zu Iwwerschwemmunge komm.

Méi wéi 120 Persounen hunn hiert Liewe verluer an Honnerten Haiser goufen zerstéiert. Doropshin hunn d'Vereenten Natiounen eng humanitär Missioun gestart, un där sech och de Grand-Duché bedeelegt. Zwee Membere vum CGDIS sinn zu Kinshasa am Asaz. Am Interview mam Marc Hoscheid erziele si, wéi si d'Situatioun sur Place erliewen.

CGDIS am Kongo - De Reportage vum Fanny Kinsch

Un Autofuere war den 13. Dezember op ville Plazen am Zentrum vu Kinshasa net ze denken. No den heftege Reeschaueren vun der viregter Nuecht stoung d'Waasser vum Floss Kongo an de Stroossen. Duerch Äerdrutsche goufen zudeem vill Gebaier an Infrastrukturen zerstéiert. Fir humanitär Hëllef ze leeschten, sinn och zwee Membere vum Humanitarian Intervention Team vum Lëtzebuerger CGDIS op der Plaz. Si gehéieren zur Interventiounsgrupp vun de Vereenten Natiounen. Fir si huet fir d'éischt eng Saach Prioritéit.



Yves LEGIL, Chef de département beim CGDIS



"Mir sinn hei fir d'UN mat engem UNDAC-Team. Een UNDAC-Team sinn Experten aus der ganzer Welt, déi do si fir d'Regierung ze ënnerstëtzen an der Gerance vun der Kris. Dofir maache mer am Ufank eng Analyse vun der Situatioun. Mir ginn op den Terrain evaluéieren wat geschitt ass a wat de Besoin ass. Dono ginn déi Donnéeën analyséiert an et gëtt gekuckt wéi eng Hëllef mer brauchen. Dono gëtt mat den humanitären Acteuren um Terrain gekuckt, wéi mer d'Hëllef koordinéieren."

Duerch d'Äerdrutsche si vill Stroossen nëmme nach schwiereg oder guer net méi befuerbar. Dat huet Repercussiounen op den Transport vu ville Wueren. Et ass och ee Problem fir déi Leit, déi laanscht d'Strooss op enger Zorte Maart Liewensmëttel verkafen. Wéi laang dës Situatioun unhale wäert, ass schwéier virauszegesinn. Dowéinst ginn et och nach Fragezeeche wat d'Dauer vun der Hëllefsaktioun ugeet.

"Et si véier Wochen ugesot. U sech sinn all déi Missiounen ëmmer op véier Wochen ugesot. Heiansdo gi se verlängert, heiansdo och verkierzt. Et hänkt elo dervun of wéi séier mer mat eiser Aarbecht virukommen. Et ass och méiglech, datt eng zweet Ekipp kënnt an op eng aner Plaz geschéckt gëtt. Well et muss ee wëssen, datt net just hei, mee op ville Plazen an Land Iwwerschwemmunge sinn."

De President vum Kongo mécht de Klimawandel fir d'Katastroph responsabel. Verschidden Awunner vu Kinshasa ginn awer och der Politik een Deel vun der Schold.

Odia, Bewunnerin vu Kinshasa:



"Mir hunn eng Regierung gewielt, déi net an der Lag ass de Leit ze ginn wat se brauchen. Dës Strooss huet schonn zanter enger laanger Zäit anzestierze gedreet. Mir hunn d'Autoritéiten iwwert d'Situatioun informéiert, mee hei ass déi ganz Wouerecht. Et ass esouguer schwéier fir si ee Kullang ze bauen."

D'Populatioun vu Kinshasa ass an de leschte Joer staark gewuess. Aktuell liewe ronn 15 Millioune Mënschen an der Stad. Vill vun hinne wunnen a provisoresche Haiser, déi illegal a geféierlech Häng gebaut ginn an net richteg un de Kanal ugeschloss sinn.