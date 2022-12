D'Rakéite wiere gutt 350 Kilometer wäit geflunn, duerno wiere se tëscht der koreanescher Hallefinsel a Japan an d'Waasser gefall.

Nordkorea huet nees dräi Kuerzstreckerakéiten ofgeschoss. Dat melle Südkorea a Japan. Et wier een an Alarmbereetschaft an an enkem Kontakt mat den USA.

2022 goufen et ongewéinlech vill Rakéitentester aus Nordkorea. Elleng Enn des Jores waren et der 70.

Experte ginn dervun aus, dass Nordkorea säi Waffe-Stock moderniséiere wëllt, fir en Drockmëttel géint d'USA ze hunn. Schonn e Méindeg ware fënnef Dronen am Loftraum vu Südkorea ënnerwee.

Südkorea preparéiert sech am Moment drop, en Iwwerwaachungs-Satellit an de Weltraum ze schéissen, fir den Noper besser am Aen ze hunn.