Béid Länner wëllen och Stéchprouwe maachen, fir méiglech nei Varianten ze identifizéieren.

Frankräich a Groussbritannien wëllen eng Testflicht fir Leit aus China aféieren. Esou eng Obligatioun gëtt et well an den USA, Italien, Spuenien a Südkorea.

China huet uganks Dezember seng Null-Covid-Politik opgehuewen, mëttlerweil hätte sech ronn 18 Prozent vun der Populatioun mat Corona infizéiert.

D'Weltgesondheetsorganisatioun hat China dann och opgefuerdert, méi transparent ze sinn a gläichzäiteg Peking hir Hëllef ugebueden.