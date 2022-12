Dräi Deeg no der Feierkatastroph zu Poipet a Kambodja, an der Géigend vun der thailännescher Grenz, schéngt den Ausléiser elo fonnt ze sinn.

"D'Ongléck gouf duerch ee Kuerzen ausgeléist", esou ee Virsëtzende vum Katastropheschutz e Samschdeg. 26 Doudesaffer huet d'Feier gefuerdert, dorënner 17 Leit aus Thailand, eng Persoun aus Malaysien an eng aus dem Nepal. Et war an der Nuecht op en Donneschdeg ausgebrach an huet den Hotel- a Casino-Komplex Grand Diamond City komplett ausgebrannt.

D'Läschaarbechte wieren duerch déi verwénkelt Bauweis méi schwéier gemaach ginn.