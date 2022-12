Kuerz virum Enn vu senger Amtszäit huet de brasilianesche President einfach d'Land verlooss. Antëscht ass gewosst, dass hien am US-Bundesstaat Florida ass.

De President selwer huet CNN-Brasilien matdeele gelooss, dass hien ënnerwee wier, awer geschwënn nees zeréck géing kommen.

Membere vum Cabinet an trei Mataarbechter hätten och d'Erlabnis hien am Januar op Miami ze begleeden an dofir géinge si mat Steiergelder bezuelt ginn. De Vizepresident Mourao ass fir e Samschdeg dofir am interim nach Staatschef bis dann e Sonndeg, also den 1. Januar, den neie lénke Staatschef Lula vereedegt gëtt.

Verschidde Medie mellen, dass dem Bolsonaro seng Affekoten him geroden hätten, d'Land ze verloossen, well mam Enn vu senger Amtszäit kéint de Bolsonaro responsabel gemaach gi fir déi brutal Protester vu senge Supporter nom Lula senger Victoire.