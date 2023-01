Am Balkan spëtzt sech de Konflikt tëscht Kosovo a Serbien weider zou. Och mat russescher Hëllef, sou de kosovaresche Premier a freet lo selwer Hëllef.

Déi lescht Woche war et ëmmer nees zu Stroosseblockade vu serbescher Säit aus komm, d'Spannungen hu sech eréischt en Donneschdeg opgeléist. Eng wesentlech Verstäerkung vun den NATO-Zaldoten a militäresch Ekipementer an hirem Land géif dohier d'Sécherheet an de Fridden am Kosovo an an der kompletter Westbalkan-Regioun verbesseren, sou de kosovaresche Ministerpresident Albin Kurti.

De Kosovo erhéicht den Ament seng Depensë bei der Verdeedegung, souwéi d'Zuel vu sengen Zaldoten a Reservisten. D'Zuel vun NATO-Zaldoten opzestocken, géif dës Beméiungen am Verdeedegungsberäich nach ënnerstëtzen. Den Ament sinn eng 3.800 Kfor-Zaldoten am Kosovo am Asaz.

De Konflikt geet zeréck op d'Joer 2008, wou dat gréisstendeels albanescht Land seng Onofhängegkeet vu Serbien erkläert hat. Serbien acceptéiert dat allerdéngs net a gëtt an där Hisiicht vu Russland ënnerstëtzt.