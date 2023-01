Zu engem tragesche Virfall an der Silvesternuecht koum et zu Leipzig, wéi e 17 Joer Jonken do wollt Knupperte an d'Luucht schéissen.

De Jugendlechen huet sech beim Ëmgang mat der Pyrotechnik därmoosse schro verwonnt, dass hie spéider am Spidol u senge Verletzunge verscheet ass. Dat huet d'Police vu Leipzig e Sonndeg de Moie matgedeelt. E Friemverschëlde konnt ausgeschloss ginn. Weider Detailer, wéi et zum trageschen Virfall koum, wollten d'Beamten awer net nennen.