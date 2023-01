Bei Bootsonglécker am Mëttelmier sinn den Autoritéiten no op d'mannst 17 Flüchtlingen ëm d'Liewe komm.

Marokkanesch Medie mellen, 13 Mënsche wiere gestuerwen, wéi e Flüchtlingsboot virun der marokkanescher Küst ënnergaangen ass. 25 Passagéier vum Boot hätte kënne gerett ginn, aacht weiderer ginn nach vermësst.

Zwee weider Mënsche sinn e Samschdeg bei engem Bootsongléck viurn der libanesescher Küst gestuerwen a ronn 200 Flüchtlinge konnte gerett ginn, nodeems hiert Boot virun der Nordküst vum Land ënnergaangen ass. Dat huet déi libanesesch Arméi gemellt.

Dosende Familljemembere vun de Flüchtlingen, déi konnte gerett ginn, hu sech am Hafe vun Tripoli versammelt, fir do op hir Arrivée ze waarden. U Bord waren an der Haaptsaach Flüchtlingen aus Syrien, ma och eng 50 Libanesen.

Virun der libanesescher Küst gouf der Garde Côte no e Boot mat bal 650 Flüchtlingen drop ofgefaangen an zeréck un d'Küst geschleeft. U Bord ware virun allem Mënschen aus Bangladesch, Syrien an Ägypten, heescht et.

All Joer versichen zéngdausende Mënsche vu Libyen aus iwwer d'Mëttelmier a Richtung Europa ze kommen.

Déi libanesesch Autoritéiten, Mënschenhändler a Milizen huele Migrante reegelméisseg gefaangen an hale si a Lager fest. Libyen gëtt fir säin Ëmgang mat Migranten dacks kritiséiert. Mënscherechtsgruppe berichte vu schreckleche Behandlungen duerch Mënschenhändler an a staatlechen Internéierungslager. D'Autoritéiten a vum Staat beoptraagt arméiert Gruppe kréien ëmmer nees Folter, Vergewaltegungen a aner Mësshandlunge reprochéiert.