Brasilien krut e Sonndeg offiziell en neie President. Fir d'Vereedegung ware ronn 300.000 Leit an eng Dose Staats- a Regierungscheffen zu Brasilia dobäi.

De politesch lénks geriichte Lula huet dat gréisste Land vu Latäinamerika schonn eemol regéiert tëscht 2003 an 2010. Seng Regierung konnt deemools vu gutt gefëllte Keesse profitéieren, fir Sozialprogrammer ze finanzéieren, déi Millioune Mënschen aus der Aarmut geholl hunn. D'Sue koumen aus dem Verkaf vu Ressourcë wéi Pëtrol an Holz. Allerdéngs gouf et deemools och vill Korruptioun an de Lula selwer stoung och wéinst Korruptioun a wéinst Blanchiment viru Geriicht a gouf zu enger laanger Prisongsstrof verurteelt. D'Urteel gouf méi spéit awer fale gelooss.

Trotz dem Skandal setze vill Leit a Brasilien all hir Hoffnungen op de lénksgeriichte Lula. No 3 Joer mam rietspopulisteschen Jair Bolsonaro ass et fir vill Leit d'Hoffnung, dass d'Ofholzung vum Amazonas endlech gestoppt gëtt an dass Léisunge fonnt ginn, fir déi grouss sozial Ongläichheeten a Brasilien ze bekämpfen. De Bolsonaro selwer huet antëscht jo d'Land verlooss an ass a Florida gereest.