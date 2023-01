Bei enger Explosioun an der Entrée vum Militärfluchhafen zu Kabul sinn e Sonndeg de Moien e puer Leit ëm dLiewe komm. Genee Chiffere sinn nach net gewosst.

Bis ewell huet nach keen d‘Attentat revendiquéiert. Zanter dass déi radikalislamesch Taliban um Rudder sinn, huet den Islamesche Staat seng Attacken am Afghanistan verstäerkt. Am Fokus dovunner sti meeschtens reliéis Minoritéiten an auslännesch Ambassaden.